Dompcevrin Meuse Dompcevrin Organisée par l’ACSD. Les 5 premiers mètres sont gratuits. 2 euros le mètre supplémentaire. Restauration. Réservation avant le 24 avril +33 6 36 41 49 77 Association culturelle sportive Dompcevrin (ACSD)

