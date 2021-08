Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Brocante] Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime

Bibelots, livres, vêtements… De belles affaires vous attendent sur le quai ! Les bénéfices sont au profit d'Handicoeur, pour offrir des activités ludiques et culturelles à des familles de jeunes handicapés et des adultes souffrant d'isolement.

http://tourisclub-dieppe-cotedalbatre.e-monsite.com/contact/contacter-l-association.html

