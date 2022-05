Brocante d’Hubersent Hubersent Hubersent Catégorie d’évènement: Hubersent

De 8h à 18h

Jeudi 26 mai 2022

——————————-

La brocante de la commune aura lieu dans la rue de Cormont toute la journée.

Restauration et buvette sur place. Tarif : 2€/mètre – 1 mètre gratuit pour 3 mètres réservés

Réservation par mail : comitedesfeteshubersent@gmail.com comitedesfeteshubersent@gmail.com Brocante d’Hubersent

