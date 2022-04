BROCANTE Dettey Dettey Catégories d’évènement: Dettey

Saône-et-Loire

BROCANTE Dettey, 17 juillet 2022, Dettey. BROCANTE Dettey

2022-07-17 06:00:00 – 2022-07-17

Dettey Saône-et-Loire Dettey EUR Brocante. Située dans le bourg de la commune, l’installation se fera selon l’ordre d’arrivée.

Vous retrouverez des buvette et de la restauration sur place. Un Marché de producteurs et produits du terroir sera également présent. +33 3 85 54 58 71 Brocante. Située dans le bourg de la commune, l’installation se fera selon l’ordre d’arrivée.

Vous retrouverez des buvette et de la restauration sur place. Un Marché de producteurs et produits du terroir sera également présent.

