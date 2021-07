Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche, Saint-Sauveur-le-Vicomte Brocante d’été Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’évènement: Manche

Brocante d’été Saint-Sauveur-le-Vicomte, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Sauveur-le-Vicomte. Brocante d’été 2021-07-29 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-29 17:00:00 17:00:00

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Saint-Sauveur-le-Vicomte Brocante d’été, tous les jeudis du 1er juillet au 26 août 2021. Vous y retrouverez antiquités, porcelaine, bijoux, meubles, outillage… Emplacement à 25€.

