Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Brocante en salle et en extérieur, restauration sur place. Réservation des espaces par téléphone avant le 22 juin 2022.

Tarif: 7€ les 3 mètres

Installation des exposants le dimanche 26 juin 2022 à partir de 6h du matin. +33 6 60 23 97 14 https://brocabrac.fr/55/vigneulles-les-hattonchatel/1090775-brocante-d-ete-en-partenariat-avec-le-secours-cath Salle Saint-Rémi Rue de l’Âtre Vigneulles-lès-Hattonchâtel

