Brocante Desvres Desvres Catégorie d’évènement: Desvres

Brocante Desvres, 12 juin 2022, Desvres. Brocante Desvres

2022-06-12 – 2022-06-12

Desvres 62240 Desvres Le dimanche 12 juin prochain, l’Amicale des Employés Communaux organisera sa 33ème braderie-brocante. +33 3 21 91 67 61 Le dimanche 12 juin prochain, l’Amicale des Employés Communaux organisera sa 33ème braderie-brocante. Desvres

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégorie d’évènement: Desvres Autres Lieu Desvres Adresse Ville Desvres lieuville Desvres

Desvres Desvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desvres/

Brocante Desvres 2022-06-12 was last modified: by Brocante Desvres Desvres 12 juin 2022

Desvres