De 7h à 18h

Dimanche 1er mai

Brocante d’environ 130 exposants organisé par le Comité des Fêtes et Animations Estréelles.

Avec une buvette et petite restauration sur place Tarif : 2€ le mètre linéaire – 3 mètres gratuit pour les habitants de la commune

Paiement sur place ou à la réservation.

Renseignements au +33 (0)6 26 61 49 29

Par mail : estreelles.animations@gmail.com estreelles.animations@gmail.com +33 6 26 61 49 29 Brocante d’Estréelles

