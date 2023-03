Brocante Descartes Catégories d’Évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Brocante, 11 juin 2023, Descartes . Brocante Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire

2023-06-11 08:00:00 – 2023-06-11 19:00:00 Descartes

Indre-et-Loire Brocante avec bar et restauration sur place.

Parking.

Parking. ricardjean-pierre@sfr.fr Freepik

Descartes

