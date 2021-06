Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Brocante des Hirondelles Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Brocante des Hirondelles Romans-sur-Isère, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Romans-sur-Isère. Brocante des Hirondelles 2021-07-03 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-03 17:00:00 17:00:00 Grand Palais de la Foire 56 allée Edouard Branly

Romans-sur-Isère Drôme Nous l’attendons tous, le printemps, ses premiers rayons de soleil doux, son air vivifiant, et cette irrésistible envie qui nous parcours chaque année : aller flâner dans une brocante … lapahip@orange.fr Nous l’attendons tous, le printemps, ses premiers rayons de soleil doux, son air vivifiant, et cette irrésistible envie qui nous parcours chaque année : aller flâner dans une brocante …

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Grand Palais de la Foire 56 allée Edouard Branly Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.05645#5.09545