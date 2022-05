Brocante des gueux

Brocante des gueux, 7 août 2022, . Brocante des gueux

2022-08-07 – 2022-08-07 Avis aux chineurs, c’est le RDV à ne pas manquer.

Brocante, vide greniers, produits régionaux, le tout dans une ambiance chaleureuse.

A 11h : Défilé Médiéval L’évènement incontournable, c’est la 34ème édition et toujours le 1er weekend d’août ! Durant une journée toutes les rues du village sont investies par les exposants et les brocanteurs. Avis aux chineurs, c’est le RDV à ne pas manquer.

Brocante, vide greniers, produits régionaux, le tout dans une ambiance chaleureuse.

A 11h : Défilé Médiéval OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville