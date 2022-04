BROCANTE DES ENFANTS Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

BROCANTE DES ENFANTS Piriac-sur-Mer, 19 août 2022, Piriac-sur-Mer. BROCANTE DES ENFANTS Place Paul Vince Halles du marché Piriac-sur-Mer

2022-08-19 14:30:00 – 2022-08-19 18:00:00 Place Paul Vince Halles du marché

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Vous rechercher un jouet, un livre, un vêtement pour un enfant ? C’est l’occasion de venir faire de bonnes affaires !

Venez profiter des petits prix et trouver votre bonheur ! Si vous souhaitez exposer :

La brocante s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.

