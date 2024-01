Brocante des enfants Ecole sainte Elisabeth Lille Lille, samedi 6 avril 2024.

Brocante des enfants à l’école Sainte Elisabeth Samedi 6 avril, 09h00 Ecole sainte Elisabeth Lille Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Samedi 6 avril, de 9h00 à 12h00, ne manquez pas la brocante organisée par et pour les enfants de l’école Sainte Elisabeth de 9h00 à 12h00 dans la cour de l’école.

La brocante des enfants est aussi l’occasion de découvrir l’école Sainte Elisabeth, un établissement qui se veut au service de l’enfant, en le suivant dans ses démarches mentales et pédagogiques, en aménageant le temps scolaire, en proposant des activités diverses et variées, et en l’ouvrant sur le monde extérieur.

Alors, n’hésitez pas à venir nombreux, en famille ou entre amis, pour soutenir cette belle initiative et passer un agréable moment.

Ecole sainte Elisabeth Lille 102 rue du faubourg de béthune, lille Lille 59373 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03 20 07 07 78