Haute-Saône Le CMJ organise une brocante pour les enfants : la mise en vente leur est réservée! On joue aux grands!

Vente de jouets, jeux vidéos, livres, jeux de société, vélos, véhicules téléguidés…

À la salle des fêtes de Champagney, de 13h30 à 17h le dimanche 4 décembre ! beatmairie@gmail.com +33 3 84 23 13 98 Ronchamp

