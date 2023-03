BROCANTE DES COUTURIERES Salle des Fêtes Cornimont Catégories d’Évènement: Cornimont

Vosges

BROCANTE DES COUTURIERES Salle des Fêtes, 2 avril 2023, Cornimont . BROCANTE DES COUTURIERES 24 Rue de la 3ème DIA Salle des Fêtes Cornimont Vosges Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA

2023-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 17:00:00 17:00:00

Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA

Cornimont

Vosges Organisée par l’association VALPATCH. Renseignements par téléphone ou par mail. broc.gre88@hotmail.com +33 6 83 21 12 13 Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Cornimont, Vosges Autres Lieu Cornimont Adresse Cornimont Vosges Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Ville Cornimont Departement Vosges Lieu Ville Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont

Cornimont Cornimont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornimont /

BROCANTE DES COUTURIERES Salle des Fêtes 2023-04-02 was last modified: by BROCANTE DES COUTURIERES Salle des Fêtes Cornimont 2 avril 2023 24 Rue de la 3ème DIA Salle des Fêtes Cornimont Vosges Salle des Fêtes Cornimont Vosges

Cornimont Vosges