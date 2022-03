Brocante des couturières Bard Bard Catégories d’évènement: Bard

Loire

Brocante des couturières Bard, 12 mars 2022, Bard. Brocante des couturières Nul Bard ailleurs 116 route Nouvelle Bard

2022-03-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-12 17:00:00 17:00:00 Nul Bard ailleurs 116 route Nouvelle

Bard Loire Bard Venez vendre tous vos articles de couture, restes de coupons, tissus, fils, mercerie, machines à coudre, surjeteuses… (pas de créations)

Brocante en salle – Parking privé et gratuit, buvette sur place (crêpes, gaufres, barbes à papa) nul.bard.ailleurs@gmail.com +33 7 71 20 60 99 Nul Bard ailleurs 116 route Nouvelle Bard

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bard, Loire Autres Lieu Bard Adresse Nul Bard ailleurs 116 route Nouvelle Ville Bard lieuville Nul Bard ailleurs 116 route Nouvelle Bard Departement Loire

Bard Bard Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bard/

Brocante des couturières Bard 2022-03-12 was last modified: by Brocante des couturières Bard Bard 12 mars 2022 Bard Loire

Bard Loire