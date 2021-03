Toulouse Allées François Verdier Toulouse Brocante des Allées Allées François Verdier Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

du vendredi 8 janvier au dimanche 5 décembre à Allées François Verdier

### Chiner à la brocante des allées François-Verdier Plus d’une centaine d’exposants vous attendent pour 3 jours de chine au coeur de Toulouse, sur les allées François Verdier. Un expert est également présent samedi et dimanche sur ce rendez-vous mensuel. ### Plus d’infos [Site de la Brocante Les Allées ](https://brocante-les-allees.com/) ![]() ### Infos pratiques * Horaires adaptés : vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h.

* Respect des gestes barrières.

* Gel hydroalcoolique à votre disposition.

* Buvette et restauration à emporter

Entrée libre et gratuite

Allées François Verdier Allées Forain-François Verdier, 31000 Toulouse, France

