Brocante d’Entraide et Solidarité Ouistreham, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Ouistreham. Brocante d’Entraide et Solidarité 2021-07-17 10:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 Place Albert Lemarignier Grange aux dîmes

Ouistreham Calvados Ouistreham Venez dénicher des bonnes affaires lors de la brocante organisée par l’association Entraide et Solidarité à la Grange aux Dîmes. Venez dénicher des bonnes affaires lors de la brocante organisée par l’association Entraide et Solidarité à la Grange aux Dîmes. +33 2 31 97 18 63 Venez dénicher des bonnes affaires lors de la brocante organisée par l’association Entraide et Solidarité à la Grange aux Dîmes. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Étiquettes évènement : Autres Lieu Ouistreham Adresse Place Albert Lemarignier Grange aux dîmes Ville Ouistreham lieuville 49.27659#-0.25777