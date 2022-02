Brocante de Tavant Tavant, 17 avril 2022, Tavant.

Brocante de Tavant Tavant

2022-04-17 08:00:00 – 2022-04-17 19:00:00

Tavant Indre-et-Loire Tavant

2 EUR 28 ans déjà !

La Brocante de Tavant rassemble environ 150 exposants, à la fois particuliers et professionnels, sur 2km au cœur du village.

On y trouve de la variété, de nombreux habitués mais aussi des buvettes et stands de restauration à déguster sur place ou à emporter.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars, n’attendez pas le dernier moment !

Suivez notre page Facebook pour plus d’informations : www.facebook.com/MairieTavant

culture@tavant.fr +33 9 72 30 69 94 https://www.communedetavant.fr/la-brocante

Tavant

