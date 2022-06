Brocante de Sorrus Sorrus Sorrus Catégorie d’évènement: Sorrus

Brocante de Sorrus Sorrus, 5 juin 2022, Sorrus. Brocante de Sorrus Centre du village Sorrus

2022-06-05 – 2022-06-05

Centre du village Sorrus 62170 Sorrus Brocante/braderie

Brexent-Enocq

———————–

La brocante de Sorrus aura lieu le 5 juin dans le centre de la commune.

Tarif : 3€/mètre – Inscription : 3€ – 150 exposants environ Informations : +33 (0)6 24 99 07 61 +33 6 24 99 07 61 Brocante/braderie

Brexent-Enocq

———————–

La brocante de Sorrus aura lieu le 5 juin dans le centre de la commune.

Tarif : 3€/mètre – Inscription : 3€ – 150 exposants environ Informations : +33 (0)6 24 99 07 61 Centre du village Sorrus

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Sorrus Autres Lieu Sorrus Adresse Centre du village Ville Sorrus lieuville Centre du village Sorrus

Sorrus Sorrus https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorrus/

Brocante de Sorrus Sorrus 2022-06-05 was last modified: by Brocante de Sorrus Sorrus Sorrus 5 juin 2022

Sorrus