Brocante de scey sur saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, 6 juin 2022, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

Brocante de scey sur saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

2022-06-06 – 2022-06-06

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

EUR Tous les ans depuis de nombreuses années, l’union des commerçants et artisans de Scey-Sur-Saône organise le lundi de la Pentecôte une grande brocante reconnue dans toute la région. 200 exposants se répartissent la place de la mairie et le site du collège. Parmi eux des particuliers et des professionnels. nBuvette et restauration assurée sur place. nentrée libre. 7H – 19H

+33 3 84 68 86 78

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

