Saint-Gobain Saint-Gobain Aisne, Saint-Gobain Brocante de Saint-Gobain Saint-Gobain Saint-Gobain Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Gobain

Brocante de Saint-Gobain Saint-Gobain, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Gobain. Brocante de Saint-Gobain 2021-07-14 07:00:00 – 2021-07-14 18:00:00

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain Brocante de Saint-Gobain dans les rue suivantes : rue Raymond Fremy, rue Claude Cochin, rue Delloye. L’entrée de la brocante se fera par la rue Raymond Fremy (café le Tambour). L’emplacement est gratuit et réservé aux particuliers. L’emplacement des exposants se fera à leur arrivée par les élus locaux. Des parkings gratuit seront ouverts dans l’ancienne Manufacture des glaces et sur le terrain face aux pompiers. +33 3 23 52 80 01 Brocante de Saint-Gobain dans les rue suivantes : rue Raymond Fremy, rue Claude Cochin, rue Delloye. L’entrée de la brocante se fera par la rue Raymond Fremy (café le Tambour). L’emplacement est gratuit et réservé aux particuliers. L’emplacement des exposants se fera à leur arrivée par les élus locaux. Des parkings gratuit seront ouverts dans l’ancienne Manufacture des glaces et sur le terrain face aux pompiers. commune de saint-gobain dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Gobain Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Gobain Adresse Ville Saint-Gobain lieuville 49.59682#3.3759