Brocante de professionnels à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauzé-sur-le-Mignon

Brocante de professionnels à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon, 26 mai 2022, Mauzé-sur-le-Mignon. Brocante de professionnels à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon

2022-05-26 – 2022-05-26

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres Mauzé-sur-le-Mignon Première grande brocante dans le cadre du projet de village de brocanteurs à Mauzé sur le mignon.

8h à 18h sur le champ de foire.

Meubles, objets vintage, décoration, bibelots, luminaires, insolites…

Présence des nouveaux brocanteurs installés à Mauzé sur le Mignon

à 20 minutes de la Rochelle et à 15 min de Niort.

à 13 km d’une sortir autoroute.

Buvette et restauration sur place Première grande brocante dans le cadre du projet de village de brocanteurs à Mauzé sur le mignon.

8h à 18h sur le champ de foire.

Meubles, objets vintage, décoration, bibelots, luminaires, insolites…

Présence des nouveaux brocanteurs installés à Mauzé sur le Mignon

à 20 minutes de la Rochelle et à 15 min de Niort.

à 13 km d’une sortir autoroute.

Buvette et restauration sur place +33 6 29 40 29 66 Première grande brocante dans le cadre du projet de village de brocanteurs à Mauzé sur le mignon.

8h à 18h sur le champ de foire.

Meubles, objets vintage, décoration, bibelots, luminaires, insolites…

Présence des nouveaux brocanteurs installés à Mauzé sur le Mignon

à 20 minutes de la Rochelle et à 15 min de Niort.

à 13 km d’une sortir autoroute.

Buvette et restauration sur place Broc Mauzé

Mauzé-sur-le-Mignon

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauzé-sur-le-Mignon Autres Lieu Mauzé-sur-le-Mignon Adresse Ville Mauzé-sur-le-Mignon lieuville Mauzé-sur-le-Mignon Departement Deux-Sèvres

Brocante de professionnels à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon 2022-05-26 was last modified: by Brocante de professionnels à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon 26 mai 2022 Deux-Sèvres Mauzé-sur-le-Mignon

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres