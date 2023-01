Brocante de printemps – Vide-greniers / foire à tout Gommenec’h Gommenec'h Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Gommenec'h

Brocante de printemps – Vide-greniers / foire à tout Gommenec’h, 11 juin 2023, Gommenec'h . Brocante de printemps – Vide-greniers / foire à tout Boulodrome & parking salles communales Gommenec’h Côtes-d’Armor

2023-06-11 08:00:00 – 2023-06-11 18:00:00 Gommenec’h

Côtes-d’Armor Brocante / vide-greniers organisé(e) par le Comité d’animation de Gommenec’h dans la salle des fêtes, le boulodrome et sur le parking des 2 salles communales. Réservation des emplacements par téléphone. Café offert aux exposants. Gommenec’h

Lieu Gommenec'h Adresse Boulodrome & parking salles communales

