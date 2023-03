Brocante de Printemps Site des Lacs de Laives Laives Laives Catégories d’Évènement: Laives

Saône-et-Loire

Brocante de Printemps Site des Lacs de Laives, 14 mai 2023, Laives Laives. Brocante de Printemps RD 18 Site des Lacs de Laives Laives Saône-et-Loire Site des Lacs de Laives RD 18

2023-05-14 – 2023-05-14

Site des Lacs de Laives RD 18

Laives

Saône-et-Loire Laives 0 0 EUR Brocante organisée par l’association « Laives Patrimoine » au profit de la restauration du patrimoine de la commune.

Visiteurs : Ouverture à partir de 5 h. Entrée, 1,50€ par personne, gratuit pour les moins de 18ans.

Petite restauration sur place, buvette. Parking organisé.

Exposants : Particuliers et professionnels. Ouverture à partir de 4 h, PAS de RESERVATION, placement au fur et à mesure des arrivées. Pas de ventes alimentaires ni d’animaux vivants. 1,50 € pour 6 mètres linéaires par adulte exposant. contact@laivespatrimoine.com https://www.laivespatrimoine.com/ Site des Lacs de Laives RD 18 Laives

dernière mise à jour : 2023-01-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Laives, Saône-et-Loire Autres Lieu Laives Adresse Laives Saône-et-Loire Site des Lacs de Laives RD 18 Ville Laives Laives Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Site des Lacs de Laives RD 18 Laives

Laives Laives Laives Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laives laives/

Brocante de Printemps Site des Lacs de Laives 2023-05-14 was last modified: by Brocante de Printemps Site des Lacs de Laives Laives 14 mai 2023 Laives RD 18 Site des Lacs de Laives Laives Saône-et-Loire Saône-et-Loire Site des Lacs de Laives Laives

Laives Laives Saône-et-Loire