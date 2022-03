Brocante de Printemps Quai du châtelet 45000 Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Quai du châtelet 45000 Orléans, le dimanche 3 avril à 08:00

Avec près de 40 professionnels présents pour cette première édition, les amateurs de belles brocantes auront le plaisir de chiner, en profitant de cette vue exceptionnelle sur le fleuve royal. Au programme, de la vente d’objets d’occasion allant du livre ancien à la vaisselle et au linge de maison, en passant par des petits meubles ou tout autre objet de qualité. Cette première édition sera accompagnée de l’exposition de véhicules anciens, rendez-vous prisé des amateurs, tous les premiers dimanches du mois. Retrouvez les professionnels sur les bords de Loire Quai du châtelet 45000 Orléans quai du châtelet Orléans Loiret

