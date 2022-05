Brocante de printemps l’Équipe Saint Vincent Lille Catégories d’évènement: Lille

Brocante de printemps l’Équipe Saint Vincent, 14 mai 2022, Lille. Brocante de printemps

l’Équipe Saint Vincent, le samedi 14 mai à 10:00

Brocante de printemps (une partie des recettes en faveur de l’Ukraine) ———————————————————————- * Portes ouvertes * Présentation de l’Association, ses objectifs, ses activités . * Echanges avec nos bénévoles autour du verre de l’amitié * Brocante dans notre vestiaire et notre bric à brac, (en partie pour l’Ukraine) **Samedi 14 mai 2022** **de 10h à 16h** **L’ Equipe Saint Vincent 14 rue Davy, Lille** Equipe Saint Vincent—14 rue Davy, 59000 LILLE—03 20 09 60 74 [[equipesaintvincent@orange.fr](mailto:equipesaintvincent@orange.fr)](mailto:equipesaintvincent@orange.fr) – Métro : Montebello (Ligne 2) Association d’utilité publique agréée jeunesse et éducation populaire

Entrée libre

L’équipe Saint Vincent vous invite à ses portes ouvertes l’Équipe Saint Vincent 14 rue Davy, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T16:00:00

