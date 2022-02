Brocante de printemps Laives, 15 mai 2022, Laives.

Brocante de printemps Laives

2022-05-15 – 2022-05-15

Laives Saône-et-Loire Laives

0 0 EUR Brocante Vide-grenier ouvert à tout public.

Pas de réservations, placement au fur et à mesure des arrivées. Particuliers et professionnels. Pas de ventes alimentaires ni d’animaux vivants. 1,50 € pour 6 m linéaires par adulte exposant.

Tarif 1,50€ et gratuit pour les moins de 18ans

Manifestation au profit de la restauration du patrimoine de Laives.

Manifestation soumise aux règles sanitaires en vigueur au moment de celle-ci concernant la COVID 19.

Petite restauration sur place, buvette. Parking organisé.

contact@laivespatrimoine.com https://www.laivespatrimoine.com/

Laives

dernière mise à jour : 2022-01-19 par