Laives Saône-et-Loire Laives 1.5 1.5 EUR Ouverture au public à partir de 5h00. Fermeture à 18h00.

Entrée payante

1,50€ par visiteur et gratuit pour les moins de 18ans.

300 exposants maximum

Pas de réservation, placement des exposants au fur et à mesure des arrivées. Exposants à partir de 4h00. 1,50€ pour 6m linéaires par exposant.

Septembre 2021 200 exposants

Manifestation soumise aux règles en vigueur au moment de celle-ci concernant le COVID. Pas de vente alimentaire ni d’animaux vivants. Restauration traditionnelle assise.

Petite restauration sur place, buvette.

Parking organisé.

