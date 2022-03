Brocante de printemps de Chiry-Ourscamp Chiry-Ourscamp, 17 avril 2022, Chiry-Ourscamp.

Brocante de printemps de Chiry-Ourscamp Chiry-Ourscamp

2022-04-17 – 2022-04-17

Chiry-Ourscamp Oise Chiry-Ourscamp

5 Venez découvrir la brocante de Chiry-Ourscamp le Dimanche 17 Avril 2022 aux rues des sources et des fontaines toute la journée. Cette brocante est organisée par l’association de Patchwork. Les inscriptions se font du 21 mars au 7 avril de 16h à 18h les lundis, mardis et jeudis et de 10h à 11h30 les mercredis à la mairie de Chiry-Ourscamp. Aucune inscription par téléphone. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mme Stalmans au 06 16 14 77 38.

Venez découvrir la brocante de Chiry-Ourscamp le Dimanche 17 Avril 2022 aux rues des sources et des fontaines toute la journée. Cette brocante est organisée par l’association de Patchwork. Les inscriptions se font du 21 mars au 7 avril de 16h à 18h les lundis, mardis et jeudis et de 10h à 11h30 les mercredis à la mairie de Chiry-Ourscamp. Aucune inscription par téléphone. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mme Stalmans au 06 16 14 77 38.

+33 6 16 14 77 38

Venez découvrir la brocante de Chiry-Ourscamp le Dimanche 17 Avril 2022 aux rues des sources et des fontaines toute la journée. Cette brocante est organisée par l’association de Patchwork. Les inscriptions se font du 21 mars au 7 avril de 16h à 18h les lundis, mardis et jeudis et de 10h à 11h30 les mercredis à la mairie de Chiry-Ourscamp. Aucune inscription par téléphone. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mme Stalmans au 06 16 14 77 38.

Pixabay

Chiry-Ourscamp

dernière mise à jour : 2022-03-17 par