Brocante de Noël au hangar Bulat-Pestivien, 11 décembre 2021, Bulat-Pestivien.

Brocante de Noël au hangar Ch’ty Coz 1 Plasenn Ar Skol Bulat-Pestivien

2021-12-11 – 2021-12-12 Ch’ty Coz 1 Plasenn Ar Skol

Bulat-Pestivien Côtes d’Armor

Noël approche ..!

Aussi, les 2 premiers week-ends de décembre, le hangar du Ch’ty Coz sera habillé aux couleurs de NOËL et sera transformé pour l’occasion en véritable brocante de Noël avec une sélection d’objets de broc et de déco, nos dernières trouvailles…

Il y en aura pour tous les goûts et dans tous les styles: meubles, bibelots, objets en tout genre et de collection, livres, tissus anciens, vaisselle…

L’idéal pour chiner, faire ses emplettes de Noël, habiller sa table, et même peupler sa crèche ou tout simplement pour le plaisir des yeux !

chtycoz@orange.fr +33 2 96 45 75 74

Noël approche ..!

Aussi, les 2 premiers week-ends de décembre, le hangar du Ch’ty Coz sera habillé aux couleurs de NOËL et sera transformé pour l’occasion en véritable brocante de Noël avec une sélection d’objets de broc et de déco, nos dernières trouvailles…

Il y en aura pour tous les goûts et dans tous les styles: meubles, bibelots, objets en tout genre et de collection, livres, tissus anciens, vaisselle…

L’idéal pour chiner, faire ses emplettes de Noël, habiller sa table, et même peupler sa crèche ou tout simplement pour le plaisir des yeux !

Ch’ty Coz 1 Plasenn Ar Skol Bulat-Pestivien

dernière mise à jour : 2021-11-17 par