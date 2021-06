Morienval Morienval Morienval, Oise Brocante de Morienval Morienval Morienval Catégories d’évènement: Morienval

Morienval Oise Morienval L’ASCVA Morienval section football organise sa première brocante le dimanche 27 juin 2021, de 7h à 19h, stade de la lavanderie – Rue de l’Abreuvoir.

Buvette et restauration sur place. 3€ le mètre linéaire (stationnement d’un véhicule par stand autorisé). Inscriptions et renseignements au 06.14.63.40.28

