Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz, Oise Brocante de Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz Catégories d’évènement: Margny-sur-Matz

Oise

Brocante de Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz, 5 septembre 2021, Margny-sur-Matz. Brocante de Margny-sur-Matz 2021-09-05 07:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Margny-sur-Matz Oise Margny-sur-Matz Brocante gratuite ouverte à tous. Réservation d’emplacements obligatoire par téléphone ou par mail. Restauration sur place organisée par l’Association Animation de Margny-sur-Matz. Brocante gratuite ouverte à tous. Réservation d’emplacements obligatoire par téléphone ou par mail. Restauration sur place organisée par l’Association Animation de Margny-sur-Matz. coulon.jacky@neuf.fr +33 6 23 77 90 95 Brocante gratuite ouverte à tous. Réservation d’emplacements obligatoire par téléphone ou par mail. Restauration sur place organisée par l’Association Animation de Margny-sur-Matz. Non contractuelle – © Jacqueline Macou / Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-sur-Matz, Oise Autres Lieu Margny-sur-Matz Adresse Ville Margny-sur-Matz lieuville 49.52534#2.77877