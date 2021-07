Auzat-la-Combelle Auzat-la-Combelle Auzat-la-Combelle, Puy-de-Dôme Brocante de l’Union Sportive Bassin Minier Auzat-la-Combelle Auzat-la-Combelle Catégories d’évènement: Auzat-la-Combelle

Puy-de-Dôme

Brocante de l’Union Sportive Bassin Minier Auzat-la-Combelle, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Auzat-la-Combelle. Brocante de l’Union Sportive Bassin Minier 2021-07-11 05:30:00 05:30:00 – 2021-07-11 18:00:00 18:00:00 Stade de Basse Combelle Route de Basse Combelle

Auzat-la-Combelle Puy-de-Dôme Auzat-la-Combelle Vide-grenier sur les bords de l’Alagnon. Emplacement 1€ le mètre. Ouverts aux particuliers et aux professionnels sauf alimentaire. Buvette et restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-06-05 par

Détails Catégories d’évènement: Auzat-la-Combelle, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Auzat-la-Combelle Adresse Stade de Basse Combelle Route de Basse Combelle Ville Auzat-la-Combelle lieuville 45.44415#3.3025