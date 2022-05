BROCANTE DE LOIRE Mauges-sur-Loire, 15 mai 2022, Mauges-sur-Loire.

BROCANTE DE LOIRE Mauges-sur-Loire

2022-05-15 – 2022-05-15

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Programme :

Arrivée à 11h45 à Montjean de la “croisière des mariniers” : une descente de Loire au départ de Chalonnes à bord du “Cinquième vent” accompagné de “rêve de Gosse”. Départ 10h au ponton de Chalonnes.

Renseignements : contact.montjeanportdeloire@gmail.com

* présentation des différents bateaux à quai

* visite guidée gratuite du port

* promenades sur la Loire organisées par “l’Aquila” et “la Ligériade”

* démonstration de pêche sur simulateur organisée par l’Ablette Montjeannaise

* exposition gratuite à Cap Loire sur le thème “Histoire de la batellerie ligérienne, de la pirogue à Loire Princesse”

* 16h30 : conférence gratuite à Cap Loire par Philippe Cayla

* Alain Fourreau, Emmanuel Brouard et leurs livres

* Francine Rebondy “regardeuse de Loire” expose ses photos

* brocante de Loire, stand de l’association “Loire et Marine”

Déjeuner sur place (sandwich, frites, glaces artisanales, boissons à la buvette…)

Une brocante et des animations en lien avec la navigation.

contact.montjeanportdeloire@gmail.com

Mauges-sur-Loire

