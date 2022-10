BROCANTE DE LIVRES Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

2022-11-19 – 2022-11-20

Meurthe-et-Moselle Longwy Meurthe-et-Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Vente de différents livres de seconde main, à partir de 0.50 €. Entrée gratuite. +33 6 48 07 64 97 Des livres et vous

