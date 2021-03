Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Brocante de l’île Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Brocante de l’île, 21 mars 2021-21 mars 2021, Martigues. Brocante de l’île 2021-03-21 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-21 18:30:00 18:30:00 Place Mirabeau L’Île

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues Avec une vingtaine d’exposants, tous professionnels de la brocante venant pour certains de départements voisins.

La brocante se déroulera : place Mirabeau et quai Marceau. Une journée pour chiner et se balader le longs des quais de la Venise provençale. animcv@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 09 Une journée pour chiner et se balader le longs des quais de la Venise provençale. Avec une vingtaine d’exposants, tous professionnels de la brocante venant pour certains de départements voisins.

La brocante se déroulera : place Mirabeau et quai Marceau.

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Place Mirabeau L'Île Ville Martigues