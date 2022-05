Brocante de l’Ascension Cuise-la-Motte, 26 mai 2022, Cuise-la-Motte.

Brocante de l’Ascension Cuise-la-Motte

2022-05-26 06:30:00 – 2022-05-26 18:00:00

Cuise-la-Motte Oise Cuise-la-Motte

Buvette et restauration assurées par nos soins. nPrésence d’un manège enfantin. nParticulier 3€ le mètre linéaire, professionnel 5€. nRenseignement et inscription au 0344857822 ou 0344858149 nRéservation au plus tard le lundi 23 mai-16h

comité des fêtes

Cuise-la-Motte

dernière mise à jour : 2022-05-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise