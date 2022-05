BROCANTE DE L’AMICALE DU FAUBOURG SAINT VINCENT Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

BROCANTE DE L'AMICALE DU FAUBOURG SAINT VINCENT Mirecourt, 19 juin 2022, Mirecourt.

2022-06-19 06:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Mirecourt Vosges Mirecourt 44ème Foire à la Brocante organisée par l’Amicale du Faubourg Saint Vincent nBuvette et restauration sur place nCochon à la broche adulte 18€ et enfants (-de 10 ans) 10€ menu assurée par l’Amicale. n1€ le mètre linéaire. Réservation au 06 31 24 89 63. +33 6 31 24 89 63 Pat Pacha – nAmicale du Faubourg Saint Vincent

Mirecourt

