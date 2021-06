La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Aisne, La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Brocante de La Ville-aux-Bois-les-Pontavert La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Catégories d’évènement: Aisne

La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert

Brocante de La Ville-aux-Bois-les-Pontavert La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, 27 juin 2021-27 juin 2021, La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert. Brocante de La Ville-aux-Bois-les-Pontavert 2021-06-27 06:00:00 – 2021-06-27 18:00:00

La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Aisne La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert 1ère édition (brocante et vide-grenier) organisée par le Comité des Fêtes

200-300 exposants / buvette et restauration RV dans les rues du village ! +33 6 64 90 64 18 1ère édition (brocante et vide-grenier) organisée par le Comité des Fêtes

200-300 exposants / buvette et restauration RV dans les rues du village ! OT du Pays de Laon

Détails Catégories d’évènement: Aisne, La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert Adresse Ville La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert lieuville 49.42852#3.85105