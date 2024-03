Brocante de la Saint-Rieul Cours Thoré-Montmorency Senlis, dimanche 14 avril 2024.

Brocante de la Saint-Rieul Cours Thoré-Montmorency Senlis Dimanche 14 avril, 07h00

La comité des fêtes organise sa traditionnelle brocante. Dimanche 14 avril, 07h00 1

Inscription obligatoire via le site internet www.mybrocante.fr, rechercher senlis ou la date de l’événement.

Cours Thoré-Montmorency Cours Thoré-Montmorency, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise