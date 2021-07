La Machine La Machine 58260, La Machine Brocante de l’A.S.M.A La Machine La Machine Catégories d’évènement: 58260

Brocante de l’A.S.M.A La Machine, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, La Machine. Brocante de l’A.S.M.A 2021-07-31 – 2021-07-31 Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34

Durant toute la journée l'association ASAMA organise une brocante et une bourse aux collections.

+33 3 86 50 46 93

dernière mise à jour : 2021-04-15 par

