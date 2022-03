Brocante de l’A.S.AM.A La Machine La Machine Catégories d’évènement: La Machine

Nièvre

Brocante de l’A.S.AM.A La Machine, 28 mai 2022, La Machine. Brocante de l’A.S.AM.A Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine

2022-05-28 – 2022-05-29 Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34

La Machine Nièvre La Machine Durant toute la journée l’association ASAMA organise une brocante.

Restauration sur place. +33 3 86 50 46 93 Durant toute la journée l’association ASAMA organise une brocante.

Restauration sur place. Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: La Machine, Nièvre Autres Lieu La Machine Adresse Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 Ville La Machine lieuville Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine Departement Nièvre

La Machine La Machine Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-machine/

Brocante de l’A.S.AM.A La Machine 2022-05-28 was last modified: by Brocante de l’A.S.AM.A La Machine La Machine 28 mai 2022 La Machine nièvre

La Machine Nièvre