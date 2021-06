Paris Mairie Paris Centre Paris Brocante de la rue de Bretagne Mairie Paris Centre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Du 2 au 4 juillet 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 9h à 19h

gratuit

Les 2, 3 et 4 juillet, c'est la brocante de la rue de Bretagne ! Avec plus de 500 exposants, la brocante de la rue de Bretagne est l'un des plus grands rassemblements de design de la Capitale. Meubles anciens, déco, vêtements vintage, vous y trouverez forcément votre bonheur. Les enfants pourront également vendre leurs jouets lors de la brocante des enfants le samedi et dimanche.

3 : Temple (266m) 8 : Filles du Calvaire (368m)

Contact :Association des commerçants de la rue de Bretagne Brocanteruedebretagne@gmail.com https://mairiepariscentre.paris.fr/

