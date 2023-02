Brocante de la pêche Salle des fêtes Saint Géry-Vers Catégories d’Évènement: Lot

2023-04-09 07:00:00 – 2023-04-09 15:00:00

Lot L’évènement regroupe des amateurs et des professionnels, souvent venus de loin, à l’abri dans la salle des fêtes de Saint Géry. Il rassemble toutes les techniques de pêche (coups, carnassiers, truites, carpes, mer, mouche …) et tous les articles ayant un lien avec ce loisir et permet de mettre en contact les amoureux de la pêche, des conseils éclairés sont prodigués et les discussions passionnées amènent une ambiance agréable et conviviale. L’entrée est libre, plus de 300 visiteurs ont participé, lors des dernières éditions, à une tombola gratuite. Merci de réserver les emplacements par téléphone. Pour le dimanche de pâques aura lieu la bourse d’échange, braderie et brocante des matériels de pêche de Saint Géry. +33 6 66 23 04 73 ©pixabay

