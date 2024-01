Brocante de la pêche Salle des fêtes Saint Géry-Vers, dimanche 31 mars 2024.

Brocante de la pêche Salle des fêtes Saint Géry-Vers Lot

Pour le dimanche de pâques aura lieu la bourse d’échange, braderie et brocante des matériels de pêche de Saint Géry.

Des pêcheurs pour les pêcheurs.

Depuis 2018, traditionnellement à pâques, cette année le dimanche 31 mars 2023, aura lieu, la bourse d’échange de matériels de pêches de l’aappma saint géry dans la vallée du lot.

Elle regroupe des amateurs et des professionnels, souvent venus de loin, à l’abri dans la salle des fêtes de saint-géry.

Elle rassemble toutes les techniques de pêche (coups, carnassiers, truites, carpes, mer, mouche …) et tous les articles ayant un lien avec ce loisir.

Elle permet de mettre en contact les amoureux de la pêche, des conseils éclairés sont prodigués et les discussions passionnées amènent une ambiance agréable et conviviale.

L’entrée des visiteurs est libre et donne droit à une participation à une tombola gratuite, de nombreux lots sont offerts.

Un repas truffade/saucisse est servi sur place et sur réservation.

Merci de réserver les emplacements par téléphone. EUR.

Salle des fêtes 24 domaine du Porche

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 08:00:00

fin : 2024-03-31 16:00:00



