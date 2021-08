Guérard Guérard Guérard, Seine-et-Marne Brocante de la Commune Libre de Montbrieux Guérard Guérard Catégories d’évènement: Guérard

Seine-et-Marne

Brocante de la Commune Libre de Montbrieux Guérard, 28 août 2021, Guérard. Brocante de la Commune Libre de Montbrieux 2021-08-28 – 2021-08-28

Guérard Seine-et-Marne Brocante le samedi 28 août au sein de la fête annuelle de la Commune Libre de Montbrieux (forains, buvette, retraite aux flambeaux, défilé de chars, tombola, jeux enfants…) du 27 au 30 août 2021. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Guérard, Seine-et-Marne Autres Lieu Guérard Adresse Ville Guérard