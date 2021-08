Brocante de Colomiers Jumelage et Soutien Hall Comminges, 18 septembre 2021, Colomiers.

Brocante de Colomiers Jumelage et Soutien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hall Comminges

Depuis plus de 40 ans, l’association Colomiers Jumelage et Soutien accompagne de nombreux projets initiés par les Burkinabés. Malgré la crise sanitaire, elle poursuit ses efforts et a déjà permis de financer une maternité et de soutenir l’AZN, association inter-villageoise, qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations de ses 11 villages membres à travers 4 programmes : agroenvironnement, éducation, petite enfance et santé. Lors de cette brocante, vous trouverez un très grand nombre d’articles d’occasion : vêtements, vaisselle, petit électroménager, bibelots, jouets, livres, meubles.. Tout ces objets sont collectés à domicile par une équipe de bénévoles dans Colomiers et ses environs et ils sont revendus au profit du Burkina. **Détails sur le lieu**: Hall Comminges

Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00