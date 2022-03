Brocante de Champrond-en-Perchet Authon-du-Perche Authon-du-Perche Catégories d’évènement: Authon-du-Perche

Eure-et-Loir

Brocante de Champrond-en-Perchet Authon-du-Perche, 18 avril 2022, Authon-du-Perche. Brocante de Champrond-en-Perchet Authon-du-Perche

2022-04-18 – 2022-04-18

Authon-du-Perche Eure-et-Loir Authon-du-Perche Rendez-vous dans le bourg de Champrond-en-Perche pour un vide grenier, organisé par l’Association pour la mise en valeur du patrimoine ! Rendez-vous dans le bourg de Champrond-en-Perche pour un vide grenier, organisé par l’Association pour la mise en valeur du patrimoine ! +33 2 37 52 06 32 Rendez-vous dans le bourg de Champrond-en-Perche pour un vide grenier, organisé par l’Association pour la mise en valeur du patrimoine ! pixabay

Authon-du-Perche

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Authon-du-Perche, Eure-et-Loir Autres Lieu Authon-du-Perche Adresse Ville Authon-du-Perche lieuville Authon-du-Perche Departement Eure-et-Loir

Brocante de Champrond-en-Perchet Authon-du-Perche 2022-04-18 was last modified: by Brocante de Champrond-en-Perchet Authon-du-Perche Authon-du-Perche 18 avril 2022 Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Authon-du-Perche Eure-et-Loir