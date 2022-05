Brocante de Campigneulles-les-Grandes Campigneulles-les-Grandes Campigneulles-les-Grandes Catégorie d’évènement: Campigneulles-les-Grandes

Commune de Campigneulles-les-Grandes

Dimanche 26 juin 2022

—————————–

L’association ‘Détente Sports Loisirs’ propose sa braderie/brocante le 26 juin.

Emplacement : Place Verte – Rue de l’Eglise – Rue du Parapluie

Buvette et restauration sur place (frites, saucisses, sandwichs, boissons…) Tarifs : 1€ le mètre – 2€ l’inscription (règlement à la réservation)

Renseignements et inscriptions auprès de Mickaël : +33 (0)6 83 49 84 44 ou de Anne-Marie : +33 (0)6 22 31 22 55 +33 6 83 49 84 44 Braderie Brocante

